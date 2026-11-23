Фото: depositphotos/Professor25​

Темпы роста зарплаты в столице в 2027–2029 годах ожидаются на уровне 8,5%. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Зоя Викторова на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике.

Она отметила, что за первые 8 месяцев текущего года темпы роста зарплат составляют 12,7%. В последующие 3 года в столице рост доходов продолжится, но в более умеренных темпах.

Ранее стало известно, что Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг регионов России по соотношению среднедушевых доходов и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг во втором квартале 2026 года, а Чукотский автономный округ показал самые высокие среднедушевые доходы в денежном выражении.

Самое низкое соотношение доходов и стоимости фиксированного набора – в Ингушетии. Относительно невысокая покупательная способность доходов также в Карачаево-Черкесии, Туве, Ставропольском крае и Республике Алтай.

Тем временем Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до 28 935 рублей с 1 января 2027 года. В 2026 году МРОТ составляет 27 930 рублей. Таким образом, с нового года он вырастет на 6,8%.