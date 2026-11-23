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Полиция задержала в московском аэропорту Шереметьево 80-летнего криминального авторитета (движение "АУЕ" признано экстремистским и запрещено в России) Валико Джеджея, известного как Вальтер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Причины задержания мужчины неизвестны. Согласно открытым источникам, Джеджея в 1990-х курировал криминальную деятельность на Дальнем Востоке и Сахалине.

По данным телеграм-канала "Прайм-Крайм", мужчина долгое время жил в Черногории, однако был вынужден покинуть страну из-за истекшей визы. После этого Джеджея прибыл в Армению, но из-за имеющегося у мужчины российского гражданства его отправили в Москву, несмотря на двустороннюю пневмонию.

Правоохранителям криминальный авторитет пообещал, что покинет Россию, как только вылечится.

Ранее сообщалось, что криминальный авторитет Александр Северов, известный как Саша Север, остался без страховой пенсии. Судебные приставы также не могут взыскать с него 24 тысячи рублей долга по налогу на дом в Тверской области. Пенсию он не получает, поскольку официально никогда не работал и не накопил нужного стажа и пенсионных коэффициентов.