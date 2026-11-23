Фото: MAX/"Максим Леонов"

В Энгельсе в возрасте 99 лет ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Владимир Лыков, который служил военным летчиком. Об этом сообщил глава Энгельсского муниципального района Максим Леонов в своем канале в мессенджере MAX.

"Светлая память о Владимире Павловиче Лыкове навсегда сохранится в сердцах жителей Энгельсского района", – подчеркнул он.

Лыков родился 11 апреля 1927 года в Костроме. В годы войны он был курсантом авиационных школ, а затем стал военным летчиком, совершал вылеты на Ил-28, Ил-26, Ту-2, УТ-2, Ли-2. Военную службу Лыков завершил в 1961 году в звании майора, а до 2001 года работал на заводе "Химволокно" в Энгельсе.

За проявленные мужество и доблесть ветеран был награжден орденом Красной Звезды, орденом Красного Знамени, медалью "За победу над Германией", медалью "За боевые заслуги" и медалью "За безупречную службу". Кроме того, Лыков являлся почетным гражданином района.