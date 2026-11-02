Ветеран ВОВ Татьяна Кронцева умерла в Томской области на 105-м году жизни

Фото: MAX/"Владимир Мазур"

В Томской области скончалась ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин Томска Татьяна Кронцева. О ее смерти на 105-м году жизни сообщил губернатор региона Владимир Мазур, передает ТАСС.

В феврале Кронцевой должно было исполниться 105 лет, к юбилею уже готовились торжества. Мазур отметил, что ветеран запомнилась окружающим отзывчивостью, доброжелательностью и жизнерадостностью. Губернатор выразил соболезнования ее родным и близким, а также ветеранскому движению области.

Кронцева родилась в 1922 году в Аникине Томской области. С первых дней Великой Отечественной войны она служила на Дальнем Востоке, была заместителем начальника отдела хирургического инструментария и медицинского оборудования. Ветеран также участвовала в парадах Победы на Красной площади.

За службу Кронцева была награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией" и "За победу над Японией". В 2022 году она обратилась с письмом к военнослужащим на фронте, попросив их завершить дело своих дедов и прадедов.