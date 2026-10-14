Ветеран ВОВ Александр Зотов умер на 106-м году жизни

Фото: MAX/"Администрация города Орла"

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Зотов умер на 106-м году жизни в Орле. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации в MAX.

"Администрация города Орла приносит искренние соболезнования родным и близким Александра Семеновича. Его пример – это живое напоминание о подвиге поколения победителей, о стойкости и несгибаемой силе духа", – отметили там.

Зотов являлся почетным гражданином Орла.

Он родился 14 сентября 1921 года. Во время Великой Отечественной войны ветеран служил в 157-й стрелковой дивизии. За проявленный героизм и верность долгу его наградили орденом Отечественной войны II степени.