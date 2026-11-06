В России предложили ввести допвыплаты многодетным ко Дню матери

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

Замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил ввести в стране дополнительные выплаты ко Дню матери для женщин с тремя и более детьми. Об этом он заявил РИА Новости.

День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник выпадает на 29 ноября.

Гриб отметил, что региональные власти могли бы учреждать награды и дополнительные системы льгот для многодетных матерей, включая поощрение за успехи в воспитании детей. При этом делать День матери официальным выходным замсекретаря ОП не считает нужным. По его мнению, праздник важно сделать значимым для каждой семьи в России.

Ранее общественный деятель Екатерина Шульгина предложила повышать оклад работающим женщинам при рождении ребенка. Кроме того, матерям с несколькими детьми можно сокращать рабочий день на час. Такие меры помогут женщине чувствовать себя увереннее, а также положительно отразятся на демографической ситуации в России, считает Шульгина.