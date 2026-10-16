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16 октября, 16:08

Общество

В ОП РФ предложили ввести "отцовский отпуск" по уходу за ребенком

Фото: 123RF.com/wavebreakmediamicro

В России следует ввести "отцовский отпуск" по уходу за ребенком, который можно брать параллельно декретному отпуску матери. Об этом заявил председатель комиссии ОП РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко.

16 октября проходит торжественное заседание Союза семей России "День отца в Общественной палате Российской Федерации". День отца отмечают ежегодно в третье воскресенье октября – в 2026 году он пришелся на 18-е число.

"Мы должны говорить о так называемом отцовском отпуске, который должен начинаться не с момента, когда закончился декретный отпуск по беременности и родам, через 70 дней. Он должен начинаться с того момента, когда родился ребенок", – сказал Рыбальченко.

Он пояснил, что рождение детей часто происходит в перинатальных центрах, а они есть не во всех городах. Отцы нередко сопровождают будущих матерей в соседние города и не могут при этом полноценно работать.

По словам председателя комиссии ОП РФ, в некоторых регионах предприятия уже предоставляют такую меру поддержки. В Саранске, например, одна из компаний дает месячный отпуск при рождении ребенка. Использовать его можно как во время рождения, так и после, в течение года.

"Ну это такой подарок компании при рождении ребенка. Мне кажется, что это хорошая практика", – заключил он.

Ранее сообщалось, что в России набирают популярность "отцовские клубы" – сообщества пап, которые собираются вместе с детьми, таким образом выделяя мамам время для отдыха.

Отмечалось, что тренд зародился в Нижнем Новгороде, где двое друзей после рождения детей начали ходить с ними на совместные прогулки и пригласили других желающих.

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