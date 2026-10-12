В ОП предложили давать многодетным семьям жилье из числа нераспроданных квартир

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В России предложили бесплатно выделять многодетным семьям квартиры в нераспроданном жилом фонде. С такой инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб.

"Считаю, что нам нужно сделать специальную программу по предоставлению бесплатного жилья на 15–20 лет в многоквартирных домах для многодетных семей. Сейчас из-за высокой стоимости жилья целые корпуса и кварталы стоят полупустые годами", – цитирует эксперта ТАСС.

По его словам, такая мера может быть реализована в форме субсидированной аренды за счет государства. Кроме того, Гриб считает необходимым предоставлять многодетным ипотеку "под 0% или минус 2%".

Ранее в Госдуме предложили ввести базовую выплату на ребенка, которая предоставлялась бы всем семьям независимо от уровня дохода. Депутаты призвали рассмотреть возможность выплаты либо без каких-либо условий, либо при минимальном наборе понятных и прозрачных критериев.

Тем временем в Красноярском крае начнет действовать новая мера поддержки многодетных родителей с 1 января 2027 года. Семьям при рождении седьмого или последующего ребенка будут дарить микроавтобус.