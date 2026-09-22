Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 14:44

Общество

В Красноярском крае семьям с семью детьми будут дарить микроавтобус с 1 января

Фото: 123RF.com/nateemee

В Красноярском крае начнет действовать новая мера поддержки многодетных родителей с 1 января 2027 года. Семьям при рождении седьмого или последующего ребенка будут дарить микроавтобус. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Котюков.

"О необходимости иметь в семье большой автомобиль многодетные родители часто говорят во время наших встреч. Сегодня правительство края по моему поручению внесло необходимые изменения в краевую государственную программу "Развитие системы социальной поддержки граждан" на 2027–2029 годы", – написал он в мессенджере MAX.

Раньше такую помощь оказывали в отдельных случаях, теперь ее хотят сделать постоянной мерой поддержки. Условия получения меры сейчас разрабатываются.

Ранее в Госдуме предложили ввести в России базовую выплату на ребенка, которая предоставлялась бы всем семьям независимо от уровня дохода. Рассматривается возможность выплаты либо без каких-либо условий, либо при минимальном наборе понятных и прозрачных критериев.

В ГД обратили внимание, что значительная часть ресурсов бюджета уходит не на поддержку детей, а на содержание сложного механизма проверок и отказов. В связи с этим можно было бы провести комплексную оценку полной стоимости администрирования выплат и сопоставить эти расходы с объемом фактической экономии от отказов семьям, не прошедшим проверку.

Число многодетных семей в России превысило 3 миллиона

Читайте также


регионы

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

Какие схемы используют автоподставщики?

Злоумышленники кидаются под колеса машин в слепых зонах или же подрезают на опасных участках

Многие столкновения аферисты организуют ради получения страховых выплат

Читать
закрыть

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика