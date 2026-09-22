В Красноярском крае семьям с семью детьми будут дарить микроавтобус с 1 января

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В Красноярском крае начнет действовать новая мера поддержки многодетных родителей с 1 января 2027 года. Семьям при рождении седьмого или последующего ребенка будут дарить микроавтобус. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Котюков.

"О необходимости иметь в семье большой автомобиль многодетные родители часто говорят во время наших встреч. Сегодня правительство края по моему поручению внесло необходимые изменения в краевую государственную программу "Развитие системы социальной поддержки граждан" на 2027–2029 годы", – написал он в мессенджере MAX.

Раньше такую помощь оказывали в отдельных случаях, теперь ее хотят сделать постоянной мерой поддержки. Условия получения меры сейчас разрабатываются.

Ранее в Госдуме предложили ввести в России базовую выплату на ребенка, которая предоставлялась бы всем семьям независимо от уровня дохода. Рассматривается возможность выплаты либо без каких-либо условий, либо при минимальном наборе понятных и прозрачных критериев.

В ГД обратили внимание, что значительная часть ресурсов бюджета уходит не на поддержку детей, а на содержание сложного механизма проверок и отказов. В связи с этим можно было бы провести комплексную оценку полной стоимости администрирования выплат и сопоставить эти расходы с объемом фактической экономии от отказов семьям, не прошедшим проверку.