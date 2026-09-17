В ГД предложили сохранить пособие на первого ребенка при второй беременности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Госдумы Валерий Селезнев в беседе предложил сохранить пособие по уходу за первым ребенком при выходе женщины в декрет в связи со второй беременностью. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас женщине, которая ждет второго ребенка, но находится в отпуске по уходу за первым, приходится выбирать между двумя пособиями. Как отметил депутат, при второй беременности у матери все еще остается первый ребенок, который нуждается в уходе, а расходы семьи растут.

Предлагаемая мера будет особенно значима для семей, где дети рождаются с небольшой разницей в возрасте, а один из родителей временно не работает. Кроме того, пособие по беременности и родам напрямую зависит от заработка женщины. В настоящее время для работающего родителя оно составляет 40% среднего заработка, размер же максимальной выплаты в 2026 году – 83 021 рубль в месяц.

Селезнев добавил, что при зарплате около 50 тысяч рублей в месяц и обычном декретном отпуске в 140 дней выплата составит приблизительно 230 тысяч рублей за весь период.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил увеличить срок выплат декретных пособий до 3 лет и повысить их размер до регионального прожиточного минимума. По его мнению, следует повысить пособие с 40 до 100% от заработка при уходе за одним ребенком и до 200% – за двумя и более детьми. В настоящее время оно выплачивается на детей до 1,5 года, хотя максимальный срок декретного отпуска составляет 3 года.