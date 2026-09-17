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17 сентября, 13:31

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Адвокат Багатурия: родитель не может быть обвинен в похищении собственного ребенка

Адвокат рассказал, что может грозить москвичу за попытку похитить дочь у бывшей жены

Фото: телеграм-канал Baza

Один родитель не может быть обвинен в похищении своего ребенка у второго, однако если суд определил место его проживания после развода, то неисполнение этого предписания может подпасть под статью "Самоуправство". Об этом Москве 24 рассказал адвокат Вадим Багатурия.

Ранее в СМИ появилась информация: в Москве группа мужчин пыталась отобрать у женщины ребенка. Ее повалили на землю и пытались вырвать девочку из рук матери, но она не отпускала дочь. От похитителей их отбивали дедушка и прохожие.

За попыткой похищения может стоять экс-супруг пострадавшей – 35-летний руководитель стройкомпании "Легенда" Гайк Дарбинян. По словам адвоката женщины, она ушла от мужа после 8 лет брака из-за побоев и сталкинга. При этом во время бракоразводного процесса мужчина выкрал их пятилетнего сына, и мать не видела его почти четыре месяца. Суд постановил оставить детей с матерью.

По словам Багатурии, в такой ситуации родителю, у которого находится ребенок, следует усилить меры безопасности, чтобы его не отобрали. Кроме того, если один из родителей нарушает решение суда, необходимо обратиться в службу судебных приставов.

Сотрудники ФССП могут установить место проживания ребенка, прийти по адресу, изъять его и передать второму родителю, который и должен его воспитывать по закону. При этом наказание по уголовной статье "Самоуправство" сопоставимо с санкциями КоАП: максимальный штраф по ней составляет 80 тысяч рублей.

Также можно обратиться в полицию – наличия судебного решения и заявления родителя, с которым должен проживать ребенок, будет достаточно для возбуждения дела. Если же судом предусмотрены встречи со вторым родителем, скрывать от него ребенка и нарушать порядок встреч нельзя – это часть решения суда, которое тоже нужно исполнять.

Багатурия отметил, что в России есть пробелы в законодательстве в этой сфере. По мнению адвоката, для их устранения нужно либо ввести ответственность за похищение одним родителем ребенка у второго при наличии судебного решения, либо усилить ответственность по статье о самоуправстве.

Ранее в Смирныховском районе Сахалинской области местная жительница привела к себе домой 5-летнего мальчика, чтобы "проучить" его родителей за недостаточный контроль. На допросе она пояснила, что хорошо знает семью и считает ее благополучной. Полиция проводит проверку по этому факту. При этом на мать мальчика составили административный протокол о ненадлежащем исполнении обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.

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