17 сентября, 13:02Политика
Песков заявил, что новые санкции США осложнят мирное урегулирование на Украине
Фото: kremlin.ru
Новые антироссийские санкции США в случае принятия могут усложнить поиски путей мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он также назвал утверждение закона об ограничениях против нефтегазового экспорта РФ Палатой представителей Конгресса недружественным шагом. В СМИ это охарактеризовали как "адские санкции", напомнил Песков.
При этом Кремль продолжает следить за развитием ситуации с утвержденным законом, добавил он.
17 сентября Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий ужесточение санкций в отношении России. Документ поддержали 217 конгрессменов, а против высказались 136 законодателей.
Инициатива предусматривает пошлины в 100% против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США. Кроме того, законопроект вводит санкции против крупнейших российских банков и позволяет вводить полный запрет на импорт российского урана.