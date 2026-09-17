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17 сентября, 13:02

Политика

Песков заявил, что новые санкции США осложнят мирное урегулирование на Украине

Фото: kremlin.ru

Новые антироссийские санкции США в случае принятия могут усложнить поиски путей мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также назвал утверждение закона об ограничениях против нефтегазового экспорта РФ Палатой представителей Конгресса недружественным шагом. В СМИ это охарактеризовали как "адские санкции", напомнил Песков.

При этом Кремль продолжает следить за развитием ситуации с утвержденным законом, добавил он.

17 сентября Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий ужесточение санкций в отношении России. Документ поддержали 217 конгрессменов, а против высказались 136 законодателей.

Инициатива предусматривает пошлины в 100% против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США. Кроме того, законопроект вводит санкции против крупнейших российских банков и позволяет вводить полный запрет на импорт российского урана.

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