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17 сентября, 13:02

Политика

Пашинян рассказал, что начал посещать курсы русского языка

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Метцель

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания правительства рассказал, что начал посещать курсы русского языка в академии управления, передает ТАСС.

Отвечая на предложение министра труда и благополучия страны Арсена Торосяна сделать для всех сотрудников госуправления обязательным изучение английского языка, политик подчеркнул, что можно учить и другие языки – японский, испанский, китайский, немецкий.

Ранее Пашинян стал единственным из лидеров стран СНГ, кто не выступил на русском языке на заседании в формате ШОС+ в Бишкеке. Премьер-министр произнес речь перед коллегами на армянском языке. Остальные члены заседания – главы России, Белоруссии, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана – выступили на русском.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что визит Пашиняна в Россию может состояться в ближайшее время. Поездка армянского премьера планируется до конца 2026 года. Однако точные даты еще не определены.

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