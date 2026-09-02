Путин пригласил Пашиняна в Москву, чтобы обсудить конкретные вопросы

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Владимир Путин сообщил, что пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву для детального обсуждения вопросов двустороннего взаимодействия. Об этом он заявил в ходе пресс-подхода по итогам визита в Киргизию на саммит ШОС.

По словам российского лидера, встреча позволит спокойно, с участием профильных специалистов с обеих сторон, пройтись по каждому пункту повестки. В качестве примера конкретных тем Путин привел развитие железнодорожного сообщения.

Он отметил, что инвестиции в подобную инфраструктуру напрямую зависят от объемов перевозок: если грузопоток будет обеспечен, Россия готова вкладывать средства в необходимых объемах, если же перевозок не будет, то не будет ни инвестиций, ни развития.

Ранее Путин на встрече с Пашиняном предложил предоставить армянскому народу выбор в вопросе вступления в Евросоюз и спросить у людей, чего они хотят. По словам главы государства, чем быстрее Армения определится, тем лучше, поскольку России надо понять, как развивать отношения дальше.