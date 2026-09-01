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01 сентября, 21:52

Общество

В РФ приостановили обращение серии вакцины "Мультикан-8" из-за гибели собак

Фото: 123RF.com/tapati

Россельхознадзор принял меры в связи со случаями гибели собак после применения вакцины "Мультикан-8". Обращение серии № 20 препарата приостановлено, сообщила пресс-служба ведомства.

"Информация направлена в ООО "Оператор-ЦРПТ" для блокировки кодов и обеспечения невозможности их дальнейшей реализации через ГИС МТ ("Честный знак")", – указано в сообщении.

Кроме того, проводятся контрольно-надзорные мероприятия совместно с Люблинской межрайонной прокуратурой по проверке ООО "Ветбиохим". В них также участвуют специалисты подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "ВГНКИ".

В конце августа жители Ярославской области рассказали, что после введения вакцины "Мультикан-8" у питомцев повышалась температура, возникали рвота и судороги. По данным СМИ, несколько щенков умерли.

После случившегося производитель вакцины отозвал серию № 20 препарата "Мультикан-8". В компании уточнили, что продолжают работу по выяснению обстоятельств случившегося.

После прививки "Мультиканом" в Москве пострадали как минимум 7 собак

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