Адвокат Артема Чекалина не стал комментировать его апелляцию на приговор

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Адвокат экс-супруга блогера Лерчек (Валерии Чекалиной. – Прим. ред.) Артема Чекалина Константин Третьяков не стал комментировать его апелляцию на вынесенный ранее приговор, передает издание Super.

Третьяков подчеркнул, что никакая информация об этом по желанию подзащитного раскрываться не будет.

Чекалин и его защита подали апелляционную жалобу на вынесенный приговор в мае. В связи с этим его дело будет пересмотрено Московским городским судом.

13 апреля Чекалин был приговорен к 7 годам лишения свободы и штрафу в размере 194,5 миллиона рублей. Он признан виновным в выводе свыше 250 миллионов рублей за рубеж. После этого защита блогера приняла решение обжаловать приговор.

Бывших супругов Чекалиных обвинили в организации преступного сообщества и отмывании денег в 2024 году. По версии следствия, они вывели из России более 250 миллионов рублей.