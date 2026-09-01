01 сентября, 20:51Шоу-бизнес
Адвокат Артема Чекалина не стал комментировать его апелляцию на приговор
Фото: ТАСС/Софья Сандурская
Адвокат экс-супруга блогера Лерчек (Валерии Чекалиной. – Прим. ред.) Артема Чекалина Константин Третьяков не стал комментировать его апелляцию на вынесенный ранее приговор, передает издание Super.
Третьяков подчеркнул, что никакая информация об этом по желанию подзащитного раскрываться не будет.
Чекалин и его защита подали апелляционную жалобу на вынесенный приговор в мае. В связи с этим его дело будет пересмотрено Московским городским судом.
13 апреля Чекалин был приговорен к 7 годам лишения свободы и штрафу в размере 194,5 миллиона рублей. Он признан виновным в выводе свыше 250 миллионов рублей за рубеж. После этого защита блогера приняла решение обжаловать приговор.
Бывших супругов Чекалиных обвинили в организации преступного сообщества и отмывании денег в 2024 году. По версии следствия, они вывели из России более 250 миллионов рублей.
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