Ограничения сняты в аэропортах Внуково и Домодедово

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Ограничения сняты в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Они вновь принимают и отправляют рейсы, сообщила пресс-служба Росавиации.

Ведомство пояснило, что меры были необходимы для безопасности полетов.

Аэропорты Внуково и Домодедово ограничивали работу вечером 1 сентября. Авиагавани обслуживали рейсы по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим пассажиров предупреждали о возможных корректировках в расписании.

Ранее стало известно, что Минтранс готовится узаконить овербукинг на авиарейсах. Ведомство намерено прописать четкие и прозрачные правила для отрасли, руководствуясь защитой прав пассажиров.

По словам главы министерства Андрея Никитина, овербукинг изначально создавался для защиты интересов путешественников. На рейсах всегда есть неявившиеся пассажиры – те, кто опоздал, отложил поездку или передумал в день вылета, из-за чего на борту появляются свободные кресла.

