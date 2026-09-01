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01 сентября, 21:08

Общество

Температура воздуха больше не поднимется до 25 градусов в Москве в этом году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве больше не будет температуры воздуха плюс 25 градусов в текущем году. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В столице нашей Родины сегодня (1 сентября. – Прим. ред.) последний раз в этом году было по-июльски тепло – до плюс 25 градусов", – отметил он.

По словам синоптика, по метеостатистике, такая теплая погода в День знаний случается в среднем не чаще одного раза в 6–7 лет.

Вместе с тем бабье лето придет в Москву в середине сентября и задержится не дольше чем на пять суток. После этого горожан ждет "настоящая осень".

В целом сентябрь в столице ожидается теплее нормы. Согласно прогнозам синоптиков, температура превысит обычные значения на 0,5–1,5 градуса. Климатической нормой для первого месяца осени считается плюс 11,9 градуса. При этом осадков может выпасть больше обычного.

Температура воздуха в Москве поднимется до 22 градусов 2 сентября

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