01 сентября, 19:22Политика
Песков заявил об отсутствии конкретики по активизации усилий Уиткоффа и Кушнера по Украине
Фото: kremlin.ru
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер пока не предоставили конкретных предложений по украинскому урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока нет никакой конкретики", – сказал он, комментируя информацию СМИ, что американские переговорщики якобы активизируют усилия по Украине.
Ранее сообщалось о возможном визите Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев в августе, однако он так и не состоялся. Позже стало известно, что поездка была отложена по некоторым причинам.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркивал, что Владимир Путин готов принять представителей Соединенных Штатов, если они все же решат посетить Москву. Министр отмечал, что российская сторона не отказалась от контактов.