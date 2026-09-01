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01 сентября, 19:22

Политика

Песков заявил об отсутствии конкретики по активизации усилий Уиткоффа и Кушнера по Украине

Фото: kremlin.ru

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер пока не предоставили конкретных предложений по украинскому урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока нет никакой конкретики", – сказал он, комментируя информацию СМИ, что американские переговорщики якобы активизируют усилия по Украине.

Ранее сообщалось о возможном визите Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев в августе, однако он так и не состоялся. Позже стало известно, что поездка была отложена по некоторым причинам.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркивал, что Владимир Путин готов принять представителей Соединенных Штатов, если они все же решат посетить Москву. Министр отмечал, что российская сторона не отказалась от контактов.

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