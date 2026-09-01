01 сентября, 18:57Происшествия
Лифт с людьми рухнул в жилом доме в Челябинске
Фото: vk.ru/achnov
Лифт с двумя людьми рухнул в жилом доме в Челябинске. Прокуратура области организовала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел в доме 7 на улице Прокатной. По данным местных СМИ, мужчина и женщина, находившиеся в кабине, получили травмы ног.
Сотрудники надзорного ведомства проверят соблюдение жилищного законодательства и оценят действия управляющей компании, а также должностных лиц, ответственных за работу оборудования. В случае обнаружения нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее четыре человека пострадали в результате падения лифта с четвертого этажа в жилом доме в Махачкале. У пострадавших были диагностированы переломы и ссадины.
Причиной падения могло стать нарушение техники безопасности. В тот момент в кабине находились девять человек вместо допустимых шести.