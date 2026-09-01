Лифт с людьми рухнул в жилом доме в Челябинске

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Лифт с двумя людьми рухнул в жилом доме в Челябинске. Прокуратура области организовала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в доме 7 на улице Прокатной. По данным местных СМИ, мужчина и женщина, находившиеся в кабине, получили травмы ног.

Сотрудники надзорного ведомства проверят соблюдение жилищного законодательства и оценят действия управляющей компании, а также должностных лиц, ответственных за работу оборудования. В случае обнаружения нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее четыре человека пострадали в результате падения лифта с четвертого этажа в жилом доме в Махачкале. У пострадавших были диагностированы переломы и ссадины.

Причиной падения могло стать нарушение техники безопасности. В тот момент в кабине находились девять человек вместо допустимых шести.

