ВСУ атаковали гуманитарную колонну в Херсонской области

Фото: телеграм-канал "РОДИОН_МИРОШНИК"

Гуманитарная колонна волонтеров была атакована украинскими дронами на подъезде к населенному пункту Алешки в Херсонской области. В результате ранения получил один из волонтеров, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем телеграм-канале.

По его словам, колонна состояла из четырех автомобилей и перевозила продукты питания и медикаменты для жителей города.

"По словам очевидцев, украинский дрон завис перед первым автомобилем и вынудил волонтерскую группу остановиться. После того как дрон облетел все машины и его оператор мог убедиться, что в машинах только гражданские лица и гражданский груз, первый автомобиль был атакован украинским БПЛА", – написал Мирошник.

Он указал, что информация об этой атаке будет передана международным организациям.

Ранее вражеский дрон атаковал автомобиль скорой помощи в Шебекине Белгородской области. В результате удара погиб мужчина-фельдшер. Второй медик и водитель получили осколочные ранения головы, плеча и ног. Кроме того, пострадали два пациента, которые в тот момент находились в машине.

