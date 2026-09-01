Кабмин продлил срок маркировки остатков детских игрушек

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Правительство России перенесло срок маркировки остатков детских игрушек на 1 марта 2027 года, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

Изначально планировалось закончить маркировку остатков к 31 августа 2026 года. Ведомство пояснило, что постановление об этом утверждено премьер-министром Михаилом Мишустиным. Авторами документа выступили Минэкономразвития и Минпромторг по поручению вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Мера призвана поддержать продавцов маркетплейсов, которые столкнулись с логистическими трудностями на складах.

В Минэкономразвития также сообщили, что инициатором выступила Ассоциация участников рынка электронной коммерции на заседании штаба по вопросам взаимодействия цифровых платформ и предпринимателей, которое проходило под руководством министра экономического развития Максима Решетникова. Причиной послужило то, что товары многих продавцов находятся в пострадавших логистических центрах.

"Принятие этих изменений даст продавцам дополнительное время для выполнения всех требований законодательства и поддержит стабильность на рынке детских товаров", – отметили в министерстве.

Обязательная маркировка детских игрушек действует с 1 декабря 2025 года. Под нее подпадают самокаты, куклы, головоломки, настольные игры и другие товары для детей до 14 лет.

Ранее Wildberries начала предоставлять российским продавцам отчетные данные о товарах, которые во время атак дронов находились на объектах логистики компании. Эти отчеты появляются на портале для селлеров в блоке "Финансовые отчеты", для них выделена отдельная вкладка.

Документация создается для каждого поврежденного объекта отдельно, а доступ к ней предоставляется продавцам с разбивкой по времени.

