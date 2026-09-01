Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 17:55

Происшествия

Рабочий погиб при обрушении грунта в траншее на Урале

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рабочий погиб при обрушении грунта траншеи во время реконструкции канализационных сетей в селе Сипавском Каменского района Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Инцидент произошел утром 28 августа. По данным следствия, при проведении строительно-монтажных работ произошло обрушение краев водосточной траншеи.

В результате обвала двух рабочих засыпало землей. Один мужчина погиб, второму удалось выбраться самостоятельно.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Для установления всех обстоятельств случившегося проводится комплекс следственных действий.

Ранее на руднике в Хабаровском крае произошло обрушение горной породы. В результате один человек погиб, еще двое получили травмы и были госпитализированы.

Спустя время тело погибшего вытащили из-под завалов. По факту обрушения было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Новости регионов: уголовное дело возбуждено после обрушения рудника в Магаданской области

Читайте также


происшествиярегионы

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика