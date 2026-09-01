Рабочий погиб при обрушении грунта в траншее на Урале

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рабочий погиб при обрушении грунта траншеи во время реконструкции канализационных сетей в селе Сипавском Каменского района Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Инцидент произошел утром 28 августа. По данным следствия, при проведении строительно-монтажных работ произошло обрушение краев водосточной траншеи.

В результате обвала двух рабочих засыпало землей. Один мужчина погиб, второму удалось выбраться самостоятельно.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Для установления всех обстоятельств случившегося проводится комплекс следственных действий.

Ранее на руднике в Хабаровском крае произошло обрушение горной породы. В результате один человек погиб, еще двое получили травмы и были госпитализированы.

Спустя время тело погибшего вытащили из-под завалов. По факту обрушения было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.