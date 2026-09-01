Скончался советский и украинский актер Леонид Марченко

Фото: кадр из сериала "Нюхач"; режиссеры – Артем Литвиненко, Антон Щербаков; производство – Film.UA, Pronto Film

Советский и украинский актер Леонид Марченко, известный по роли Петра Савчука в фильме "В бой идут одни старики", умер на 89-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Церемония прощания с Марченко пройдет 2 сентября в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках.

Леонид Марченко родился и жил в Киеве. За свою карьеру актер снялся более чем в 40 фильмах, среди которых "Дачная поездка сержанта Цыбули", "Как закалялась сталь", "Морская чайка", "Аты-баты, шли солдаты", "Юркины рассветы", "Лета девичьи", "Время – московское", "Старая крепость", "Улица тринадцати тополей". В ТЮЗе на Липках Марченко проработал более 60 лет.

