Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 17:09

Культура

Скончался советский и украинский актер Леонид Марченко

Фото: кадр из сериала "Нюхач"; режиссеры – Артем Литвиненко, Антон Щербаков; производство – Film.UA, Pronto Film

Советский и украинский актер Леонид Марченко, известный по роли Петра Савчука в фильме "В бой идут одни старики", умер на 89-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Церемония прощания с Марченко пройдет 2 сентября в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках.

Леонид Марченко родился и жил в Киеве. За свою карьеру актер снялся более чем в 40 фильмах, среди которых "Дачная поездка сержанта Цыбули", "Как закалялась сталь", "Морская чайка", "Аты-баты, шли солдаты", "Юркины рассветы", "Лета девичьи", "Время – московское", "Старая крепость", "Улица тринадцати тополей". В ТЮЗе на Липках Марченко проработал более 60 лет.

Читайте также


культураза рубежом

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика