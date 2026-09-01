Собянин рассказал о популярных цифровых сервисах московского транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Постоянная забота о пассажирах является главным приоритетом транспорта Москвы. Современные сервисы помогают делать каждую поездку максимально комфортной, рассказал Сергей Собянин в МАХ.

"В рамках Стратегии развития московского транспорта до 2030 года больше 30% всей навигации метро станет цифровой. На обновленном Ленинградском вокзале уже разместили 125 элементов, а до конца 2026-го они появятся на пяти первых станциях будущей Рублево-Архангельской линии", – написал он.

Кроме того, популярностью пользуется и оплата по биометрии. К ней прибегают уже более 900 тысяч человек. В июне такая оплата появилась на станциях МЦД-1, в июле – на МЦД-2 и МЦД-4, а до конца года планируется внедрить ее на МЦД-3.

В приложении "Метро Москвы" ‎выпустили свыше 360 тысяч виртуальных "Троек"‎. Ими и Системой быстрых платежей (СБП) воспользовались 20,61 миллиона раз. Ожидается, что до конца года доля безналичной оплаты вырастет до 93,5%.

Еще одним востребованным сервисом стал чат-бот Александра. Он является первым в России транспортным виртуальным помощником, работающим на базе двух нейросетей. Помощник подключен к 71% базы знаний цифрового ассистента, к концу года показатель достигнет 80%.

Также в первом полугодии Центр обеспечения мобильности пассажиров помог 37,4 тысячи человек, а с момента запуска сервиса – 1,4 миллиону.

Ранее стало известно, что использование нейроголоса для объявления остановок планируют внедрить в аэроэкспрессах. При этом личное обращение к пассажирам по-прежнему остается важным форматом коммуникации. В частности, для праздничных поздравлений компания "Аэроэкспресс" приглашает известных артистов.

