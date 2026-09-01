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01 сентября, 16:36

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UPI: летучая мышь попыталась залезть в рот спящей жительнице США

Летучая мышь попыталась залезть в рот спящей жительнице США

Фото: 123RF.com/javarman

Жительница американского штата Вирджиния Криста Эдельман проснулась ночью из-за того, что летучая мышь пыталась забраться ей в рот. Об этом сообщает портал UPI.

По словам женщины, сначала ей приснился сон, в котором маленькая полевая мышь пыталась пробраться в ее ротовую полость. Сон оказался настолько реалистичным, что, проснувшись, Эдельман инстинктивно потянулась рукой к лицу и обнаружила настоящую летучую мышь.

Женщина поняла, что ситуация может быть опасной, так как у летучих мышей очень маленькие зубы и человек может не заметить укус, а возможное заражение бешенством требует немедленного обращения к врачам. После проверки выяснилось, что найденная американкой мышь не была ничем заражена.

Специалисты по контролю заболеваний напомнили что, если человек просыпается и обнаруживает летучую мышь в комнате, ситуацию следует воспринимать серьезно, даже если явных укусов нет.

Ранее в Китае мальчик заболел после того, как поел из пакета, в котором оказалась летучая мышь. Инцидент произошел в городе Ниндэ. Отец ребенка утверждает, что животное было в мясном блюде, купленном в местном ресторане. Сотрудники профильного ведомства организовали соответствующую проверку.

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