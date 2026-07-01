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01 июля, 08:37

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CMAJ: в Канаде ребенок умер после того, как летучая мышь села ему на лицо

В Канаде ребенок умер после того, как летучая мышь села ему на лицо

Фото: 123RF.com/chalabala

В Канаде 11-летний ребенок умер после того, как летучая мышь села ему на лицо. Об этом сообщает научный журнал Canadian Medical Association Journal.

Инцидент произошел еще летом 2024 года в Северном Онтарио. Оказалось, что в то время, когда ребенок спал, ему на лицо села летучая мышь. Из-за этого подросток не смог дышать, поэтому он проснулся и смахнул от страха животное со своего лица.

Позднее отец мальчика поймал летучую мышь и выпустил на улицу. После случившегося семья не стала обращаться к медикам, так как на лице ребенка не обнаружили ни крови, ни следов укуса. Несмотря на это, через 19 дней у подростка онемела одна часть лица и появилась сильная рвота.

Врачи сперва не могли поставить верный диагноз, так как семья отрицала контакт мальчика с животным. Однако через некоторое время у мальчика выявили бешенство. К тому моменту инфекция поразила нервную систему подростка, поэтому, несмотря на интенсивную терапию, мальчик умер.

Ранее енот набросился на мальчика в американском штате Массачусетс. Ребенок вместе с няней играл на детской площадке на городском пляже. Неожиданно на ступеньках игрового комплекса показалось животное, которое прыгнуло на малыша, укусило его и поцарапало.

Няня отправилась вместе с мальчиком домой. После этого ребенка доставили в больницу. Медработники оказали ему первую помощь и ввели вакцину от бешенства.

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