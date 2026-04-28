28 апреля, 17:59

Общество

В Подмосковье девочка получила тяжелое поражение печени из-за котенка

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Инфекционисты красногорского Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли девочку с тяжелой формой бартонеллеза. Болезнь развилась после того, как семья приютила бездомного котенка, который оцарапал ребенка, сообщает минздрав Подмосковья.

Ребенка в тяжелом состоянии и с температурой 40 градусов доставили в больницу на скорой помощи: у девочки наблюдались сильная вялость и симптомы кишечной инфекции. Обследование показало множественные образования во всех сегментах печени и селезенки.

По результатам осмотра врачи поставили редкий диагноз – "диссеминированный бартонеллез", при котором бактерии разносятся по организму и системно поражают внутренние органы.

"Мы выполнили биопсию печени, провели внутривенную терапию несколькими антибиотиками. Уже через несколько дней лихорадка полностью прекратилась, воспалительные маркеры пришли в норму", – рассказала заведующая инфекционным отделением Маргарита Велиадзе.

Котенка в семье оставили, он абсолютно здоров и больше не представляет опасности. Девочку выписали, она находится под амбулаторным наблюдением.

Ранее в Великобритании 59-летняя женщина скончалась от бешенства через четыре месяца после того, как ее поцарапала бродячая собака во время отдыха в Марокко. Медики неправильно поставили диагноз пациентке – врачи связали симптомы с возможным психическим расстройством.

