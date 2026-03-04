В Британии врачи лечили от психоза пациентку, заразившуюся бешенством

Фото: depositphotos/sudok1

В Великобритании 59-летняя Ивонн Форд скончалась от бешенства через четыре месяца после того, как ее поцарапала бродячая собака во время отдыха в Марокко, из-за неправильно поставленного диагноза. Об этом сообщило издание Metro со ссылкой на материалы дознания.

Инцидент произошел 10 февраля 2025 года на пляже. Женщина получила глубокую царапину, однако не стала обращаться к врачам, ограничившись самостоятельной обработкой раны. Спустя несколько месяцев у нее появились сильные головные боли, тошнота, дезориентация и нарушения подвижности. Форд госпитализировали в больницу Барнсли 2 июня, где ее состояние продолжило ухудшаться.

Изначально галлюцинации, тревожность и спутанность сознания медики расценили как возможное психическое расстройство. Лишь после консультации психиатра, который уточнил историю поездок и факт контакта с бездомной собакой, возникло подозрение на бешенство.

Пациентку перевели в отделение инфекционных заболеваний Шеффилдской королевской больницы, но 11 июня она умерла. По словам эксперта по инфекционным заболеваниям Кэтрин Картрайт, после появления симптомов бешенство практически в 100% случаев заканчивается летально. Она подчеркнула, что заболевание остается крайне редким и трудным для ранней диагностики.

Ранее врач-терапевт Полина Лепилова предупредила, что переносчиками бешенства являются не только домашние, но и дикие животные, такие как ежи и белки. Специалист отметила, что у зараженных животных часто наблюдается повышенное слюноотделение.

Она также подчеркнула, что при опасном контакте следует незамедлительно обработать пораженный участок антисептиком или водой с мылом, а после обратиться за медпомощью.