Более 100 бесплатных пунктов вакцинации домашних животных будут работать в Москве

В Москве началась бесплатная сезонная вакцинация домашних животных от бешенства. Где можно сделать прививку и почему это важно – в нашем материале.

Куда обращаться?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Привить домашнего питомца бесплатно можно в московских государственных ветклиниках, вызвав специалиста на дом или в более чем 100 временных пунктах, которые установили рядом с площадками для выгула собак. Последние будут открыты весной и летом, и представляют собой синие палатки либо спецавтомобили с логотипом ветслужбы, сообщили в столичном Комитете ветеринарии.





пресс-служба комитета ветеринарии города Москвы Формат пунктов вакцинации в шаговой доступности набирает популярность у владельцев как собак, так и кошек. Можно спланировать визит заранее и привести питомца на бесплатную вакцинацию в удобный пункт рядом с домом.

Бесплатно вакцинировать можно собак, кошек, хорьков и енотов. При этом прививку поставят только животным старше трех месяцев. Плюс ко всему питомец должен быть здоров и предварительно обработан от гельминтов. Хозяевам же при себе необходимо иметь ветпаспорт.

Устойчивый иммунитет после вакцинации появляется через 21 день, и на этот период специалисты рекомендуют оградить домашних любимцев от контактов с другими животными. Это связано с тем, что привитый питомец рискует подхватить инфекцию, так как во время формирования иммунитета его организм ослаблен.

Посмотреть график вакцинации можно здесь. Кроме того, информацию о процедуре, расположении мобильных пунктов и услугах государственных ветклиник расскажут по круглосуточному телефону +7 495 612-12-12. А записать своих питомцев на прием можно на портале mos.ru, в приложении "Госуслуги Москвы" или через операторов контакт-центра.

Зачем нужна вакцинация?

Среди основных симптомов бешенства у животных – обильное слюнотечение и рвота, затруднение глотания, судороги, измененный аппетит и неадекватное поведение, сообщали ранее в Роспотребнадзоре. Однако это заболевание, которое смертельно опасно не только для зверей, но и человека, рассказывала Москве 24 врач-инфекционист Елена Мескина.



у человека. – Прим. ред. ) – это прежде всего сильная головная боль и слабость. Далее потихоньку развивается судорожный синдром, водобоязнь, светобоязнь, слюнотечение. Развивается необычная агрессивность, какие-то эмоциональные страхи и нарушение дыхания в самом конце.

Елена Мескина врач-инфекционист Нужно понимать, что бешенство – это инфекция мозга. Поэтому первые проявления () – это прежде всего сильная головная боль и слабость. Далее потихоньку развивается судорожный синдром, водобоязнь, светобоязнь, слюнотечение. Развивается необычная агрессивность, какие-то эмоциональные страхи и нарушение дыхания в самом конце.

По словам эксперта, при проявлении этих симптомов бороться с бешенством практически бесполезно. Шансы человека выжить значительно увеличиваются только после своевременной вакцинации. Поэтому в случае укуса неизвестным животным (даже если у него нет признаков бешенства), нужно промыть рану с мылом и как можно скорее обратиться в травмпункт или поликлинику, где врачи поставят все необходимые прививки, указала инфекционист.

Однако главным залогом защиты от заболевания являются меры предосторожности.

"В первую очередь мы никогда не контактируем с дикими животными, например лисами, енотами или грызунами, даже если они выходят к нам", – отметила Мескина.

Кроме того, важно избегать зверей со странным поведением, у которых течет слюна, добавила специалист.

