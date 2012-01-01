Инфекционист Мескина объяснила необходимость ежегодной вакцинации животных от бешенства

Столичный Комитет ветеринарии опубликовал график работы государственных пунктов вакцинации животных от бешенства в 2025 году – привить питомца можно бесплатно. Почему сделать это крайне важно и каковы последствия болезни для человека – в материале Москвы 24.

Быстро, удобно, бесплатно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вакцинация домашних животных от бешенства – единственный способ предотвратить распространение этого заболевания, предупреждают специалисты Комитета ветеринарии города Москвы. Прививка обязательно нужна кошкам, собакам, хорькам и енотам. Остальным животным – по рекомендации ветврача.

Вакцинировать питомца от бешенства можно в любое время года, однако необходимо подготовить животное к процедуре: обработать от блох и клещей, а также за 10–14 дней до укола дать глистогонное средство. Также стоит помнить, что ветеринары делают прививку только здоровым питомцам.

В Москве вакцина доступна бесплатно в любой государственной клинике, а для удобства горожан в 2025 году заработает еще свыше 1 800 временных пунктов вакцинации, рассказал председатель комитета Алексей Сауткин. Мобильные станции на базе автомобилей ветеринарной службы с наступлением тепла появятся в жилых кварталах, а также рядом с некоторыми площадками для выгула. Выбрать ближайший к дому пункт и ознакомиться с расписанием можно на интерактивной карте спецпроекта "Как стать суперхозяином" или на сайте столичного Комитета ветеринарии.

Провести процедуру можно и на дому, обратившись по номеру +7 (495) 612⁠-04⁠-25. В этом случае нужно оплатить только приезд ветеринарной бригады. При этом сама вакцина останется бесплатной. Горячая линия работает круглосуточно.

Первую прививку от бешенства рекомендуется ставить питомцам в 2–3 месяца, а затем повторять ежегодно . После процедуры иммунитет формируется в течение 21 дня. На этот срок ветеринары рекомендуют ограничить контакты с другими животными.

От собаки к человеку

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вакцинация животных от бешенства необходима для безопасности не только питомца, но и самого хозяина. Не так много заболеваний передается от животного человеку, однако бешенство входит в их число и является одним из самых опасных, рассказала в беседе с Москвой 24 врач-инфекционист Елена Мескина.

"Наша задача – всеми способами предупредить эту болезнь", – подчеркнула она, отметив, что после постановки диагноза выжить практически невозможно.

Мескина объяснила, что передается заболевание со слюной в момент укуса или если больное животное оцарапает человека, а также при контакте слюны со слизистыми оболочками.



Елена Мескина врач-инфекционист Нужно понимать, что бешенство – это инфекция мозга. Поэтому первые проявления – это прежде всего сильная головная боль и слабость. Далее потихоньку развивается судорожный синдром, водобоязнь, светобоязнь, слюнотечение. Развивается необычная агрессивность, какие-то эмоциональные страхи и нарушение дыхания в самом конце.

Инфекционист отметила, что на этапах явного проявления симптомов бороться с заболеванием практически бесполезно. По ее словам, залог безопасности – превентивные меры.

"В первую очередь мы никогда не контактируем с дикими животными, например лисами, енотами или грызунами, даже если они выходят к нам. Мы избегаем зверей, ведущих себя странно, у которых течет слюна", – посоветовала врач.

Если же неизвестное животное (даже без признаков патологии) все же укусило, в первую очередь нужно промыть рану с мылом, рассказала Мескина. Повязку специалист рекомендовала не накладывать.





Елена Мескина врач-инфекционист Затем, бросив все дела, в любое время дня и ночи мы идем в травмпункт или в поликлинику по месту жительства. Необходимо, чтобы немедленно были проведены профилактика столбняка, если есть повреждения кожи, и профилактика бешенства.

Инфекционист подчеркнула, что шансы на выживание после укуса больным животным резко повышаются при проведении своевременной вакцинации.