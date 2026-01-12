Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 10:09

Наука

Крупную активную зону обнаружили на Солнце

Фото: depositphotos/I_g0rZh

На обратной стороне Солнца в течение последних четырех дней наблюдалась активная область, которая в ближайшие двое суток будет видна с Земли, сообщила "Газета.ру" со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным исследователей, в этой зоне произошли как минимум две мощные вспышки, предположительно относящиеся к высшему классу X. После того как область станет видна с Земли, появится возможность детально оценить происходящие там процессы.

В лаборатории отметили, что на данный момент воздействие этих вспышек на Землю исключено. Прогнозы активности на ближайшую неделю специалисты смогут составить только после того, как активная область станет доступна для прямого наблюдения.

При этом недавно в этой же зоне была зафиксирована вспышка уровня M3.3. Ученые пояснили, что обычно события на обратной стороне Солнца зафиксировать точно невозможно, но в данном случае область находилась почти за горизонтом, что позволило зафиксировать выброс энергии.

Основная часть излучения была экранирована солнечным диском, поэтому, вероятно, реальная мощность вспышки была значительно выше наблюдаемой, уточнили ученые. Точные измерения невозможны из-за отсутствия спутников с необходимым оборудованием, отслеживающим противоположную сторону Солнца.

Ранее сообщалось, что первая магнитная буря в 2026 году была зарегистрирована 2 января около 23:00 по Москве. Уточнялось, что геомагнитные индексы выросли в ответ на приход к Земле плазмы, выброшенной в межпланетное пространство в результате вспышки M7.1, произошедшей 31 декабря накануне боя курантов.

Жители Мурманска встретили первый рассвет после полярной ночи

Читайте также


наука

Главное

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

Как правильно заваривать и пить чай?

Напиток станет более полезным, если добавить в него сливочное масло с солью

Также важно соблюдать температуру заваривания

Читать
закрыть

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика