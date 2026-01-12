Крупную активную зону обнаружили на Солнце

Фото: depositphotos/I_g0rZh

На обратной стороне Солнца в течение последних четырех дней наблюдалась активная область, которая в ближайшие двое суток будет видна с Земли, сообщила "Газета.ру" со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным исследователей, в этой зоне произошли как минимум две мощные вспышки, предположительно относящиеся к высшему классу X. После того как область станет видна с Земли, появится возможность детально оценить происходящие там процессы.

В лаборатории отметили, что на данный момент воздействие этих вспышек на Землю исключено. Прогнозы активности на ближайшую неделю специалисты смогут составить только после того, как активная область станет доступна для прямого наблюдения.

При этом недавно в этой же зоне была зафиксирована вспышка уровня M3.3. Ученые пояснили, что обычно события на обратной стороне Солнца зафиксировать точно невозможно, но в данном случае область находилась почти за горизонтом, что позволило зафиксировать выброс энергии.

Основная часть излучения была экранирована солнечным диском, поэтому, вероятно, реальная мощность вспышки была значительно выше наблюдаемой, уточнили ученые. Точные измерения невозможны из-за отсутствия спутников с необходимым оборудованием, отслеживающим противоположную сторону Солнца.

Ранее сообщалось, что первая магнитная буря в 2026 году была зарегистрирована 2 января около 23:00 по Москве. Уточнялось, что геомагнитные индексы выросли в ответ на приход к Земле плазмы, выброшенной в межпланетное пространство в результате вспышки M7.1, произошедшей 31 декабря накануне боя курантов.