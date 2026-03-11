11 марта, 06:35Политика
Песков заявил об изменении реальности со времен стамбульских договоренностей
Фото: kremlin.ru
Стамбульские договоренности 2022 года уже не соответствуют сильно изменившейся на сегодняшний день ситуации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, остается ли российская сторона привержена "Стамбулу" в решении украинского конфликта.
"Реальность вся изменилась", – подчеркнул Песков.
По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, новая трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины может пройти на следующей неделе. Дипломат отметил, что переговорный процесс продолжает двигаться вперед, а также выразил надежду, что такой позитивный настрой сохранится.
Между тем Песков опроверг сообщения о том, что территориальный вопрос остается последним нерешенным пунктом в рамках переговоров. По его словам, предстоит разобраться еще со множеством других нюансов.
