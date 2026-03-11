Следовавший из РФ в Египет сухогруз с зерном сел на мель в проливе Дарданеллы

Фото: 123RF.com/fincioenj

Следовавший из России в Египет сухогруз NOTA APP сел на мель в проливе Дарданеллы. Об этом РИА Новости рассказали в генеральном управлении береговой охраны Турции.

Предварительно, судно длиной 189 метров, которое курсировало под флагом Панамы, перевозило примерно 51,2 тысячи тонн пшеницы. В генеральном управлении береговой охраны Турции указали, что сухогруз сел на мель у деревни Килитбахир из-за проблем с двигателем.

Сейчас к судну отправили буксир и катер с водолазами. После оценки состояния дна сухогруза будет организована операция по его эвакуации.

На этом фоне пришлось закрыть судоходство в проливе Дарданеллы в оба направления, добавил ТАСС со ссылкой на службу контроля навигации. Все корабли, которые должны были проплывать через этот маршрут, были проинформированы об инциденте.

Турецкий пролив Дарданеллы соединяет Эгейское море с Мраморным и через Босфор – с Черным морем.

Ранее сухогруз "Каспиан Шива" сел на мель в Каспийском море в 7 километрах от порта Махачкалы. При этом судно не перевозило никакой груз.

По данным регионального главка МЧС России, "Каспиан Шива" имела водотечность. Вода из балластного танка поступала прямо в трюм. Для транспортировки сухогруза привлекли буксиры "Флагман" и "Фаварит".

