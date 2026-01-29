Сухогруз сел на мель около порта Махачкалы

Фото: 123RF.com/astemmer

Сухогруз "Каспиан Шива" сел на мель в Каспийском море в 7 километрах от порта Махачкалы. Груза на нем нет, заявили в пресс-службе главка МЧС России по Дагестану.

"Каспиан Шива" имеет водотечность. Вода из балластного танка поступает в трюм", – указали в ведомстве.

По просьбе капитана судна и в связи с волнами спасательные работы приостановлены. Экипаж корабля начал откачивать воду из трюмов и ждать улучшения погоды.

Для транспортировки сухогруза привлекли буксиры "ФЛАГМАН" и "ФАВАРИТ". На судно переданы насосы для откачки воды.

Ранее теплоход "Чайка" с более чем 70 пассажирами на борту сел на мель в Финском заливе. Спасатели переправили людей на берег, обошлось без пострадавших.

Позже теплоход "Александра", следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, сел на мель. Корабль отклонился от курса и остался в акватории реки Ковжи в Белозерском районе Вологодской области. О пострадавших пассажирах информация не поступала.