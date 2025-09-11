Круизный лайнер "Александра" сел на мель по пути из Петербурга в Москву

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Теплоход "Александра", следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, сел на мель, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел в четверг, 11 сентября. Лайнер отклонился от курса и остался в акватории реки Ковжи в Белозерском районе Вологодской области.

В результате инцидента никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не обнаружено. Всем пассажирам предоставили напитки и горячее питание. В ведомстве добавили, что собственник принимает меры для снятия судна с мели.

Кроме того, вологодская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее теплоход "Чайка" с более чем 70 пассажирами на борту сел на мель в Финском заливе в Санкт-Петербурге. Один из очевидцев рассказал, что судно остановилось в акватории неподалеку от небоскреба Лахта-центр. Инцидент обошелся без пострадавших.

