Судно получило пробоину на реке Енисей в Красноярском крае

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Судно получило пробоину в Красноярском крае, в результате чего в реку Енисей попали от 10 до 15 тонн дизельного топлива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Енисейского района.

Ведомство уточнило, что инцидент произошел в Казачинском районе примерно в 21:00 по местному времени (17:00 по московскому времени). В связи с ЧП посещение акватории Енисея необходимо ограничить на время проведения работ по очистке, говорится в сообщении.

Зимой текущего года сухогруз AN YANG 2 не смог удержать управление при снятии с якоря и сел на мель неподалеку от морского порта Невельск на Сахалине. У корабля, который перевозил в том числе 54 тонны дизельного топлива и 706 тонн мазута, были две пробоины в балластных танках и форпике.

На борту судна находились 20 человек, медицинская помощь членам экипажа не понадобилась. Также Росморречфлот не выявил следов разлива нефтепродуктов и загрязнения акватории.