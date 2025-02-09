Режим ЧС ввели в Невельском районе на Сахалине из-за севшего на мель судна

Фото: телеграм-канал Лимаренко Brief

Режим ЧС муниципального характера объявлен в Невельском районе Сахалина из-за севшего на мель судна. Информация о происшествии появилась в телеграм-канале регионального главка МЧС России.

На борту находятся 20 человек – это члены экипажа. Медпомощь им не требуется, уточнили в ведомстве. Разлива топлива не зафиксировали.

"Организован постоянный мониторинг береговой линии. От МЧС России привлекались 16 человек и 7 единиц техники", – говорится в публикации.

О севшем на мель иностранном грузовом судне стало известно в ночь на 9 февраля. Глава региона Валерий Лимаренко заявил, что ситуация требует оперативного контроля и готовности к любым сценариям. Профильные службы были мобилизованы и переведены на круглосуточное дежурство.

