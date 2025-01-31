Кабмин РФ: демонтаж танкера "Волгонефть-239" завершат до конца марта

Фото: телеграм-канал "Правительство России"

Специалисты приступили к демонтажу части танкера "Волгонефть-239" после окончания откачки мазута с его кормовой части. Работы завершатся к 31 марта, рассказали в пресс-службе российского кабмина.

После полной откачки мазута было собрано свыше 1,4 тысячи тонн мазута и более 2,6 тысячи тонн водомазутной смеси. При этом, как указали в Минтрансе РФ, в Черное море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, что значительно меньше первоначальной оценки.

Вместе с тем продолжается работа по утилизации загрязненного грунта. К настоящему моменту специалисты собрали более 177 тысяч тонн загрязненного песка и грунта в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Причем из них порядка 42 тысяч тонн вывезены в специализированные организации.

В данный момент кабмин совместно с научным сообществом и производственными компаниями ведут детальный анализ сценариев подъема затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212". Как уточнили в пресс-службе правительства, конечное решение должно предусматривать все возможные риски и обеспечить сохранение экологического равновесия в зоне затонувших кораблей.

В свою очередь, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что сотрудники ведомства регулярно проводят забор проб воздуха и питьевой воды, взятой в районе ЧС. По ее словам, все результаты стабильные.

Помимо этого, вице-премьер РФ Виталий Савельев указал, что меры по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов реализованы досрочно.

"Сейчас территория работ достаточно укреплена для проведения необходимых работ по утилизации кормовой части. Важно не сбавлять темп, чтобы завершить все в установленные сроки, несмотря на штормовые прогнозы", – заключил он.

Черноморское побережье оказалось загрязнено мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которое произошло в декабре 2024 года.

В Краснодарском крае и Севастополе действует режим ЧС федерального уровня. В Крыму же введен режим ЧС регионального характера.