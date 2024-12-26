26 декабря, 17:14Происшествия
Режим ЧС федерального уровня введен из-за разлива мазута в Черном море
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня ввели в связи с разливом мазута в Черном море, который произошел из-за крушения танкеров. Об этом заявили в ГУ МЧС Кубани.
Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что в настоящее время обстановка контролируемая, работа ведется по многим направлениям.
"Сегодня (26 декабря. – Прим. ред.) мы с министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александром Козловым проверили ход ликвидации загрязнения береговой линии в Анапском районе", – сказал глава ведомства.
Куренков подчеркнул, что предстоит большой фронт работы. Сейчас продолжается сбор и погрузка загрязненного грунта. В рамках работ задействованы подразделения МЧС России, МорСпасСлужбы, территориальных подсистем РСЧС, волонтеры.
"Предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, вызванную крушением танкеров в Керченском проливе, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", – заявил он.
Глава МЧС добавил, что это позволит привлечь допсилы и средства федеральных органов исполнительной власти и госкорпораций, оказать финансовую помощь пострадавшим регионам из резервного фонда властей РФ.
Побережье Краснодарского края оказалось загрязнено мазутом в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212", а позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".
Спасатели смогли эвакуировать всех моряков с первого танкера, однако один человек скончался. Через некоторое время удалось эвакуировать на берег людей со второго судна.
К устранению последствий катастрофы приступили утром 17 декабря. Краснодарский край планирует выделить из бюджета 1,2 миллиарда рублей на ликвидацию разлива мазута в Анапе.
В свою очередь, Ространснадзор выяснил, что потерпевшие крушение в Керченском проливе танкеры находились в акватории в нарушение сезонных ограничений на плавание.
Новости регионов: пятна мазута после крушения танкеров достигли Новороссийска