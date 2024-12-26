Режим ЧС федерального уровня введен из-за разлива мазута в Черном море

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Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня ввели в связи с разливом мазута в Черном море, который произошел из-за крушения танкеров. Об этом заявили в ГУ МЧС Кубани.

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что в настоящее время обстановка контролируемая, работа ведется по многим направлениям.

"Сегодня (26 декабря. – Прим. ред.) мы с министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александром Козловым проверили ход ликвидации загрязнения береговой линии в Анапском районе", – сказал глава ведомства.

Куренков подчеркнул, что предстоит большой фронт работы. Сейчас продолжается сбор и погрузка загрязненного грунта. В рамках работ задействованы подразделения МЧС России, МорСпасСлужбы, территориальных подсистем РСЧС, волонтеры.

"Предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, вызванную крушением танкеров в Керченском проливе, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", – заявил он.

Глава МЧС добавил, что это позволит привлечь допсилы и средства федеральных органов исполнительной власти и госкорпораций, оказать финансовую помощь пострадавшим регионам из резервного фонда властей РФ.

Побережье Краснодарского края оказалось загрязнено мазутом в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212", а позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

Спасатели смогли эвакуировать всех моряков с первого танкера, однако один человек скончался. Через некоторое время удалось эвакуировать на берег людей со второго судна.

К устранению последствий катастрофы приступили утром 17 декабря. Краснодарский край планирует выделить из бюджета 1,2 миллиарда рублей на ликвидацию разлива мазута в Анапе.

В свою очередь, Ространснадзор выяснил, что потерпевшие крушение в Керченском проливе танкеры находились в акватории в нарушение сезонных ограничений на плавание.