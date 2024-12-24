Краснодарский край выделит из бюджета 1,2 млрд руб на ликвидацию ЧС в Анапе

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Краснодарский край выделит из бюджета 1,2 миллиарда рублей на ликвидацию последствий разлива мазута в Анапе, сообщила пресс-служба администрации региона.

Соответствующее постановление уже подписал губернатор края Вениамин Кондратьев, утончили представители властей. Предполагается, что в 2024 году муниципалитет получит 400 миллионов рублей, а в 2025 году ему передадут еще 800 миллионов рублей.

Эти средства позволят обеспечить все необходимое в процессе ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов. Прежде всего деньги направят на вывоз загрязненного грунта и его утилизацию с обеззараживанием на специализированных предприятиях.

Побережье Краснодарского края было загрязнено мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе, которое произошло 15 декабря. Изначально стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212", а позже аналогичное сообщение поступило от танкера "Волгонефть 239".

Спасатели смогли эвакуировать всех моряков с первого танкера, однако один человек скончался. Эвакуацию экипажа второго судна приостановили из-за плохих погодных условий, но спустя время 14 человек вывезли на берег.

По факту ЧП были возбуждены уголовные дела. СК РФ выдвинул обвинения в отношении капитанов двух потерпевших крушение судов.

Ликвидация последствий разлива мазута началась утром 17 декабря. Кондратьев заявил, что выброшенные на побережье нефтепродукты уберут до 1 февраля. При этом максимальный срок по устранению последствий ЧП установлен до 1 марта.