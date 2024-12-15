Один член экипажа танкера "Волгонефть 212" погиб при крушении в Керченском проливе

Фото: телеграм-канал SHOT

Один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212", который потерпел крушение в Керченском проливе, погиб, сообщила пресс-служба МЧС России.

Спасателям удалось эвакуировать всех моряков – их было 13, но один из них скончался, уточнили в ведомстве.

Второе пострадавшее судно "Волга-нефть 239" легло в дрейф. О его повреждении стало известно спустя некоторое время после сообщений о первом крушении.

Танкер "Волгонефть 212" потерпел бедствие в Керченском проливе в воскресенье, 15 ноября. СМИ сообщали, что в условиях шторма у судна оторвало носовую часть. Информацию о происшествии подтвердили в МЧС России. Позже журналисты сообщили о спасении восьми членов его экипажа.

По факту произошедшего в акватории Черного моря были возбуждены два уголовных дела. Расследование будет проводиться в связи с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

