Танкер с 1,4 млн литров мазута затонул у берегов Филиппин

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Танкер, перевозивший 1,4 миллиона литров мазута, затонул у берегов Филиппин. Об этом рассказало Agence France-Presse со ссылкой на местные власти, сообщает телеканал "360".

Отмечается, что танкер перевернулся недалеко от Манилы. С судна удалось спасти 16 из 17 человек. Министр транспорта Филиппин Хайме Баутиста заявил, что один человек после произошедшего пропал.

Сейчас власти пытаются ликвидировать последствия аварии и избавиться от мазута в воде.

Ранее стало известно, что в Атлантике затонуло рыболовецкое судно. Оно направлялось в район рыбного промысла к востоку от столицы Фолклендских островов Стэнли, где столкнулось с сильным ветром и семиметровыми волнами.

При крушении рыболовецкого судна погибли трое россиян. По данным береговой охраны Фолклендов и судовладельца, всего на борту было восемь россиян, четверо из них живы.