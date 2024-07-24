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Трое россиян погибли при крушении рыболовецкого судна в Южной Америке, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Еще один человек числится пропавшим без вести.

Всего, по данным береговой охраны Фолклендов и судовладельца, на борту было восемь россиян, четверо из них живы.

Вечером 22 июля судно под флагом Островов Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья подало сигнал о "неконтролируемом затоплении".

Борт направлялся в район рыбного промысла к востоку от столицы Фолклендских островов Стэнли, где столкнулся с сильным ветром, скорость которого достигала более 65 километров в час, и семиметровыми волнами. В результате произошло крушение корабля. Изначально СМИ сообщали о шести погибших.

Представитель компании – владельца судна Argos Georgia сообщал, что из 27 членов экипажа корабля были спасены 14 человек.

