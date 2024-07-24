Guardian: рыболовецкое судно, в экипаже которого были россияне, затонуло в Атлантике

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По меньшей мере шесть человек погибли в результате крушения рыболовецкого судна Argos Georgia в южной части Атлантического океана. Среди членов экипажа были россияне, сообщает британская газета The Guardian.

По данным газеты, судно, которое ходило под флагом Островов Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, вечером 22 июля подало сигнал о "неконтролируемом затоплении". Оно направлялось в район рыбного промысла к востоку от столицы Фолклендских островов Стэнли, где столкнулось с сильным ветром скоростью свыше 65 километров в час, и семиметровыми волнами.

Согласно предварительной информации, на судне находились 27 членов экипажа, среди которых были 10 испанцев, включая капитана судна, а также граждане РФ, Индонезии, Уругвая и Перу. 14 человек, которые успели перебраться на спасательные надувные плоты, были спасены прибывшими на помощь судами, 7 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что в начале июня буксир "Байкал" опрокинулся в акватории Енисейского залива Карского моря в Красноярском крае. Инцидент произошел в результате сжатия льда. Восемь членов экипажа были успешно эвакуированы на борт ледокола "Владивосток", но еще один человек пропал без вести.