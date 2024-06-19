В Красном море у берегов Йемена затонуло атакованное судно

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Торговое судно, атакованное около берегов Йемена, предположительно, затонуло в Красном море. Об этом сообщает Управление морских торговых операций Великобритании при британских ВМС (UKMTO) на своей странице в соцсети X.

Корабль подвергся атаке 12 июня в 66 морских милях к юго-западу от йеменского порта Ходейда. После попадания двух снарядов на судне начался пожар. Вскоре пожар удалось потушить, и экипаж корабля продолжил путь до следующего порта захода. 15 июня моряки эвакуировались с судна.

В UKMTO сообщили, что на месте последней дислокации судна были обнаружены обломки корабля и топливо.

Ранее йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" нанесли удары по эсминцу Соединенных Штатов и двум коммерческим судам Captain Paris и Happy Condor в акватории Красного моря.

До этого сообщалось, что хуситы нанесли удар по судну Verbena в Аденском заливе при помощи двух противокорабельных ракет. В результате атаки тяжелые ранения получил один из моряков.