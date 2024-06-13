CENTCOM: хуситы атаковали греческое судно, следовавшее из России

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Йеменские хуситы атаковали и серьезно повредили греческое торговое судно под флагом Либерии, следовавшее из России. Об этом сообщается на странице Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

Уточняется, что атака была совершена в Красном море при помощи безэкипажного катера. После произошедшего на корабле Tutor возникла обширная течь, а также оказалось повреждено машинное отделение.

О возможных пострадавших в результате атаки не сообщается. По информации военных США, судно находится в греческой собственности, а последним местом его швартовки была Россия.

Ранее пожар начался на судне у берегов йеменского порта Адена после попадания ракеты. Инцидент случился в 129 километрах к юго-западу от порта. Через некоторое время возгорание удалось потушить.

До этого йеменские хуситы заявили, что нанесли удар по военной цели в городе Эйлат на юге Израиля. По словам представителя хуситов, удар был нанесен при помощи баллистической ракеты "Палестина".

