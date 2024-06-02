UKMTO: в Красном море у берегов йеменского города Ходейда произошел взрыв

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Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС Британии заявило о нападении на судно у берегов йеменского порта Ходейда. Об этом пишет РИА Новости.

"UKMTO получило сообщение об инциденте в 48 морских милях к юго-западу от Ходейды, Йемен. Капитан стал свидетелем взрыва на значительном расстоянии от судна", – указано в сообщении.

Инцидент был классифицирован как нападение, однако экипаж и судно не пострадали. В управлении призвали суда, проходящие регион, быть осторожными и "сообщать о любой подозрительной активности".

Ранее британское оборонное ведомство сообщило об атаке Вашингтона и Лондона по объектам йеменских хуситов. Там уточнили, что удары были нанесены по объектам, которые были определены как места размещения объектов наземного управления БПЛА и хранения дронов очень дальнего радиуса действия.

До этого хуситы заявили, что атаковали израильское судно MSC Darwin в Аденском заливе, а также совершили обстрел города Эйлат на юге еврейского государства.