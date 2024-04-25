CENTCOM: корабли США и коалиции не пострадали при атаке хуситов

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Военные корабли и торговые суда США и стран международной коалиции не получили повреждений в результате атаки йеменских хуситов в Аденском заливе. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил (CENTCOM) США на своей странице в соцсети X.

Согласно сообщению командования, американские военные успешно отразили противокорабельную баллистическую ракету хуситов, а также еще две атаки, которые были совершены при помощи четырех беспилотников.

Ранее представитель движения "Ансар-Аллах" Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли удары по коммерческим судам Maersk Yorktown и MSC Veracruz, которые принадлежат США и Израилю соответственно, а также по американскому эсминцу. Уточнялось, что американские суда были атакованы в Аденском заливе, а израильский корабль – в Индийском океане.