Хуситы нанесли удар по двум коммерческим судам и американскому эсминцу

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Йеменские хуситы нанесли удары по коммерческим судам Maersk Yorktown и MSC Veracruz, которые, как утверждается, принадлежат США и Израилю соответственно, а также по американскому эсминцу. Об этом сообщает Al Masirah со ссылкой на представителя движения "Ансар-Аллах" Яхью Сариа.

Он добавил, что удары наносились при помощи противокорабельных ракет и большого количества беспилотников. Американские суда были атакованы в Аденском заливе, а израильский корабль – в Индийском океане.

Ранее зарубежные издания сообщали о том, что йеменские хуситы пообещали Китаю и России, что их суда не будут подвергаться нападениям со стороны группировки в Красном море и Аденском заливе.

До этого хуситы провели испытание гиперзвуковой ракеты высокой поражающей способности. Данная ракета способна развивать скорость до 8 махов – 10 тысяч километров в час – и работает на твердом топливе.